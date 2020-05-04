Мировые лидеры и организации обязались выделить 7,4 миллиарда евро для финансирования международных усилий в борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам всемирной донорской онлайн-конференции, пишет Reuters.

— Всего за несколько часов нам удалось коллективно собрать 7,4 миллиарда евро на (разработку, — прим.) вакцины, диагностику и лечение (COVID-19, — прим.), — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Организаторами донорской конференции выступили Европейский Союз, Великобритания, Норвегия и Саудовская Аравия. К онлайн-мероприятию присоединились лидеры Японии, Канады, ЮАР и десятков других стран, в то время как Китай, где впервые появился коронавирус, был представлен на уровне посла.

Дипломаты ЕС заявили, что США, где зафиксировали больше всего случаев COVID-19, не принимали участие в сборе средств.

Напомним, президент США Дональд Трамп уверен в том, что до конца 2020 года появится вакцина от коронавируса.