|Скорость ветра:
|1.1 м/с
|Восход солнца:
|05:31
|Заход солнца:
|20:06
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|0 м/с
|Восход солнца:
|05:27
|Заход солнца:
|20:23
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.15 грн
|EUR
|28.9 грн
|29.6 грн
Мировые лидеры и организации обязались выделить 7,4 миллиарда евро для финансирования международных усилий в борьбе с пандемией коронавируса.
Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам всемирной донорской онлайн-конференции, пишет Reuters.
— Всего за несколько часов нам удалось коллективно собрать 7,4 миллиарда евро на (разработку, — прим.) вакцины, диагностику и лечение (COVID-19, — прим.), — заявила Урсула фон дер Ляйен.
Организаторами донорской конференции выступили Европейский Союз, Великобритания, Норвегия и Саудовская Аравия. К онлайн-мероприятию присоединились лидеры Японии, Канады, ЮАР и десятков других стран, в то время как Китай, где впервые появился коронавирус, был представлен на уровне посла.
Дипломаты ЕС заявили, что США, где зафиксировали больше всего случаев COVID-19, не принимали участие в сборе средств.
Напомним, президент США Дональд Трамп уверен в том, что до конца 2020 года появится вакцина от коронавируса.
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
Мировые лидеры и организации обязались выделить 7,4 миллиарда евро для финансирования международных усилий в борьбе с пандемией коронавируса.
Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам всемирной донорской онлайн-конференции, пишет Reuters.
— Всего за несколько часов нам удалось коллективно собрать 7,4 миллиарда евро на (разработку, — прим.) вакцины, диагностику и лечение (COVID-19, — прим.), — заявила Урсула фон дер Ляйен.
Организаторами донорской конференции выступили Европейский Союз, Великобритания, Норвегия и Саудовская Аравия. К онлайн-мероприятию присоединились лидеры Японии, Канады, ЮАР и десятков других стран, в то время как Китай, где впервые появился коронавирус, был представлен на уровне посла.
Дипломаты ЕС заявили, что США, где зафиксировали больше всего случаев COVID-19, не принимали участие в сборе средств.
Напомним, президент США Дональд Трамп уверен в том, что до конца 2020 года появится вакцина от коронавируса.