Депутаты парламента Ирана приняли валютный законопроект, который позволяет деноминировать свою валюту и изменить ее название.

Об этом сообщает Mehr News Agency.

Этот закон позволяет убрать четыре нуля на иранской валюте.

Иранские деньги отныне будут называться «томан», а не «риал». Согласно закону, 10 тысяч риалов будут равняться стоимости одного томана.

Иранский парламент также установил переходный период в два года для имплементации закона и замены денег. В течение этого времени, риалы и томаны будут действительными.

Отмечается, что деноминация и смена названия иранской валюты обсуждалась 16 лет.

Напомним, Верховная Рада возложила полную ответственность за катастрофу украинского самолета в Тегеране на Иран.