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Депутаты парламента Ирана приняли валютный законопроект, который позволяет деноминировать свою валюту и изменить ее название.
Об этом сообщает Mehr News Agency.
Этот закон позволяет убрать четыре нуля на иранской валюте.
Иранские деньги отныне будут называться «томан», а не «риал». Согласно закону, 10 тысяч риалов будут равняться стоимости одного томана.
Иранский парламент также установил переходный период в два года для имплементации закона и замены денег. В течение этого времени, риалы и томаны будут действительными.
Отмечается, что деноминация и смена названия иранской валюты обсуждалась 16 лет.
Напомним, Верховная Рада возложила полную ответственность за катастрофу украинского самолета в Тегеране на Иран.
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Депутаты парламента Ирана приняли валютный законопроект, который позволяет деноминировать свою валюту и изменить ее название.
Об этом сообщает Mehr News Agency.
Этот закон позволяет убрать четыре нуля на иранской валюте.
Иранские деньги отныне будут называться «томан», а не «риал». Согласно закону, 10 тысяч риалов будут равняться стоимости одного томана.
Иранский парламент также установил переходный период в два года для имплементации закона и замены денег. В течение этого времени, риалы и томаны будут действительными.
Отмечается, что деноминация и смена названия иранской валюты обсуждалась 16 лет.
Напомним, Верховная Рада возложила полную ответственность за катастрофу украинского самолета в Тегеране на Иран.