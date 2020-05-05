|Скорость ветра:
|2.4 м/с
|Восход солнца:
|05:30
|Заход солнца:
|20:08
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|05:25
|Заход солнца:
|20:24
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.15 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.5 грн
Компания «Феррари» объявила об открытии завода в Маранелло и перезапуске производства.
Об этом сообщает Левый берег.
В заявлении указывается, что все сотрудники завода будут действовать с максимальной осторожностью и соблюдать все требования по профилактике коронавируса.
Кроме того, компания будет проводить обязательные тренинги для работников завода по безопасности в условиях пандемии. Также, на входах в комплекс и в зонах общего пользования будут проводиться проверки состояния сотрудников.
Сообщается, что «Феррари» планирует вернуться к полноценной работе 8 мая.
Напомним, что в апреле украинцы приобрели и поставили на учет 3700 новых легковых автомобилей или почти в два раза меньше, чем годом ранее — на первом месте по популярности среди брендом находится «Renault».
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
Компания «Феррари» объявила об открытии завода в Маранелло и перезапуске производства.
Об этом сообщает Левый берег.
В заявлении указывается, что все сотрудники завода будут действовать с максимальной осторожностью и соблюдать все требования по профилактике коронавируса.
Кроме того, компания будет проводить обязательные тренинги для работников завода по безопасности в условиях пандемии. Также, на входах в комплекс и в зонах общего пользования будут проводиться проверки состояния сотрудников.
Сообщается, что «Феррари» планирует вернуться к полноценной работе 8 мая.
Напомним, что в апреле украинцы приобрели и поставили на учет 3700 новых легковых автомобилей или почти в два раза меньше, чем годом ранее — на первом месте по популярности среди брендом находится «Renault».