Компания «Феррари» объявила об открытии завода в Маранелло и перезапуске производства.

Об этом сообщает Левый берег.

В заявлении указывается, что все сотрудники завода будут действовать с максимальной осторожностью и соблюдать все требования по профилактике коронавируса.

Кроме того, компания будет проводить обязательные тренинги для работников завода по безопасности в условиях пандемии. Также, на входах в комплекс и в зонах общего пользования будут проводиться проверки состояния сотрудников.

Сообщается, что «Феррари» планирует вернуться к полноценной работе 8 мая.

Напомним, что в апреле украинцы приобрели и поставили на учет 3700 новых легковых автомобилей или почти в два раза меньше, чем годом ранее — на первом месте по популярности среди брендом находится «Renault».