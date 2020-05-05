В Николаеве рабочие заделывали ямы по улице Потемкинской отработанной асфальтной крошкой.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Сегодня,5 мая несколько рабочих засыпали образовавшиеся ямы около трамвайных рельсов по улице Потемкинской асфальтной крошкой. Корреспонденту НикВести удалось выяснить, что эти работы проводили сотрудники коммунального предприятия «Николаевэлектротранс».

По словам директора КП, депутата Николаевского горсовета Владимира Евтушенко, работы проводились по иницативе самих сотрудников «Николаевэлектротранса», так как полиция постоянно уведомляет предприятие об удручающем состоянии дорожного покрытия и трамвайных путей по улице Потемкинской и просит устранить замечания.

— Такие работы должен проводить Департамент ЖКХ, дороги на их балансе, они должны наводить порядки. Наши сотрудники работали на пересечении улиц Потемкинской и Шнеерсона, ремонтировали трамвайный переезд. Но мы и подсыпку делаем. Нужно хоть кому-то устранять ямы. На нормальный ремонт же денег нет у города. Никто этого больше же не делает. Нам «ЭЛУ автодорог» через Департамент ЖКХ дает асфальтную крошку. Это была инициатива наших работников,заделать ямы, чтобы избавиться от проблем с протоколами от полиции. Нам полиция предоставляет протоколы, каждый день. Нам приносят кучи протоколов нас просят привести улицу Потемкинскую в порядок. Хоть мы и не занимается асфальтированием дорог, но ямы заделываем, — заявил Владимир Евтушенко.

Стоит отметить, что еще в 2016 году мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял,что по предварительным подсчетам, на ремонт Потемкинской необходимо потратить 240 миллионов гривен.