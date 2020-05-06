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Ассоциация пивоваров Франции объявила, что будет вынуждена уничтожить 10 млн литров пива в связи с закрытием кафе, ресторанов и пабов из-за коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на французские СМИ.
Ликвидация будет произведена, поскольку срок годности напитка на исходе и дальше хранить пиво нет смысла.
«Резкое закрытие кафе, ресторанов, остановка туристической деятельности и отмена всех фестивалей и мероприятий привели к тому, что более 10 миллионов литров пива оказались не востребованными. Процесс уничтожения этого пива обойдется в значительные суммы для компаний» — объявили в ассоциации.
В ней указали, что около 70% пивоварен Франции сообщили о сокращении как минимум вдвое товарооборота с середины марта.
Ожидается, что жесткая форма режима изоляции во Франции закончится 11 мая. Граждане страны смогут передвигаться без специальных разрешений властей, необходимых в настоящее время из-за режима изоляции, введенного в связи с пандемией COVID-19, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.
При этом граждан старше 65 лет по-прежнему призывают соблюдать режим изоляции в связи с наибольшей подверженностью опасности заражения этой возрастной группы.
После 11 мая начнется постепенное возобновление деятельности предприятий, хотя дистанционная работа будет сохраняться, где это возможно, минимум, в течение трех ближайших недель.
Торговая сеть, кроме ресторанов и кафе, откроется с 11 мая. По ресторанам и кафе будет приниматься отдельное решение в конце мая с перспективой возможного открытия после 2 июня.
Напомним, премьер Британии Борис Джонсон заявил, что первые шаги по смягчению карантинных ограничений в стране должны быть приняты в понедельник, 11 мая.
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Ассоциация пивоваров Франции объявила, что будет вынуждена уничтожить 10 млн литров пива в связи с закрытием кафе, ресторанов и пабов из-за коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на французские СМИ.
Ликвидация будет произведена, поскольку срок годности напитка на исходе и дальше хранить пиво нет смысла.
«Резкое закрытие кафе, ресторанов, остановка туристической деятельности и отмена всех фестивалей и мероприятий привели к тому, что более 10 миллионов литров пива оказались не востребованными. Процесс уничтожения этого пива обойдется в значительные суммы для компаний» — объявили в ассоциации.
В ней указали, что около 70% пивоварен Франции сообщили о сокращении как минимум вдвое товарооборота с середины марта.
Ожидается, что жесткая форма режима изоляции во Франции закончится 11 мая. Граждане страны смогут передвигаться без специальных разрешений властей, необходимых в настоящее время из-за режима изоляции, введенного в связи с пандемией COVID-19, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.
При этом граждан старше 65 лет по-прежнему призывают соблюдать режим изоляции в связи с наибольшей подверженностью опасности заражения этой возрастной группы.
После 11 мая начнется постепенное возобновление деятельности предприятий, хотя дистанционная работа будет сохраняться, где это возможно, минимум, в течение трех ближайших недель.
Торговая сеть, кроме ресторанов и кафе, откроется с 11 мая. По ресторанам и кафе будет приниматься отдельное решение в конце мая с перспективой возможного открытия после 2 июня.
Напомним, премьер Британии Борис Джонсон заявил, что первые шаги по смягчению карантинных ограничений в стране должны быть приняты в понедельник, 11 мая.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный