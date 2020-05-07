Компания Uber увольняет 14% своего персонала в связи уменьшением спроса на услуги такси.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В среду, 6 мая, Uber заявила, что сокращает около 3700 человек из числа сотрудников поддержки клиентов. Это около 14% от общего количества.

— Такие дни являются жестокими. Я искренне сожалею о том, что мы делаем это, также, как и понимаю, что это сделать необходимо, — написал генеральный директор компании Дара Хосровшахи в электронном письме уволенным сотрудникам.

По словам гендиректора, этот шаг — один из многих, которые компании приходится принимать, чтобы найти баланс между доходами и затратами бизнеса.

Аналитик Дэниел Айвз отметил, что сейчас сокращение штата — «необходимый шаг» для Uber.

— Бизнес-модель Uber, вероятно, будет выглядеть несколько иначе в течение следующих нескольких лет (по крайней мере), и компания должна рационализировать затраты, чтобы сосредоточиться на достижении прибыльности в этом состоянии «новой нормальности», — считает он.

Стоит отметить, что на фоне кризиса акции Uber упали почти на 4%.

Ранее сообщалось, что сервис для заказа и доставки продуктов питания Uber Eats принял решение прекратить свою работу в Украине с 3 июня 2020 года.