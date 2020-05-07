Цены на нефть марки Urals, которую добывают в России 5 мая подскочили на около 22% или 5,59 доллара за баррель - до 24,68 долларов за баррель.

Об этом сообщает агентство Argus media, передает Громадське.

Такой скачок цен объясняют тем, что с 1 мая 2020 начала работать соглашение между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и крупными мировыми экспортерами, в частности с Россией, о сокращении добычи.

По данным трейдеров, почти всю нефть с поставкой в мае продали. Это привело к тому, что цены на нее начали расти. Сейчас цены на российскую нефть достигли наивысшего значения с середины марта.

Напомним, 21 апреля спотовые цены на российский сорт нефти Urals временно опустились до отрицательных значений в Европе после того, как майские фьючерсы на нефть WTI рухнули на 300% и опустились до отметки минус 40 долларов за бочку.