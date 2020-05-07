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Цены на нефть марки Urals, которую добывают в России 5 мая подскочили на около 22% или 5,59 доллара за баррель - до 24,68 долларов за баррель.
Об этом сообщает агентство Argus media, передает Громадське.
Такой скачок цен объясняют тем, что с 1 мая 2020 начала работать соглашение между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и крупными мировыми экспортерами, в частности с Россией, о сокращении добычи.
По данным трейдеров, почти всю нефть с поставкой в мае продали. Это привело к тому, что цены на нее начали расти. Сейчас цены на российскую нефть достигли наивысшего значения с середины марта.
Напомним, 21 апреля спотовые цены на российский сорт нефти Urals временно опустились до отрицательных значений в Европе после того, как майские фьючерсы на нефть WTI рухнули на 300% и опустились до отметки минус 40 долларов за бочку.
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Цены на нефть марки Urals, которую добывают в России 5 мая подскочили на около 22% или 5,59 доллара за баррель - до 24,68 долларов за баррель.
Об этом сообщает агентство Argus media, передает Громадське.
Такой скачок цен объясняют тем, что с 1 мая 2020 начала работать соглашение между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и крупными мировыми экспортерами, в частности с Россией, о сокращении добычи.
По данным трейдеров, почти всю нефть с поставкой в мае продали. Это привело к тому, что цены на нее начали расти. Сейчас цены на российскую нефть достигли наивысшего значения с середины марта.
Напомним, 21 апреля спотовые цены на российский сорт нефти Urals временно опустились до отрицательных значений в Европе после того, как майские фьючерсы на нефть WTI рухнули на 300% и опустились до отметки минус 40 долларов за бочку.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный