Управление инфраструктуры Николаевской областной государственной администрации собирается заключить договор по содержанию областных дорог на сумму в 331 миллион 490 гривен фирме депутата Николаевского горсовета Сергея Шульгача «Строительная фирма Николаевавтодор».

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Управление ОГА, 30 января, объявило торги на содержание дорог местного значения в Николаевской области с ожидаемой стоимостью 334 миллиона 548 тысяч 946 гривен. Работы должны будут выполнятся до 31 декабря 2020 года.

В тендерной документации указывается, что подрядчик должен будет очищать водоотводные канавы от грязи и мусора вручную, засыпать выбоины и просадки, укреплять обочины, проводить аварийные работы, ликвидировать выбоины асфальтобетонного покрытия, отремонтировать металлические барьерные ограждения, очищать дороги от снега, заниматься организацией и безопасностью дорожного движения и выполнять ряд других работ.

Участие в торгах приняла компания «Строительная фирма Николаевавтодор» с предложением в 331 миллион 490 гривен и «Херсонский облавтодор», который запросил за выполнение работ 332 миллиона 549 тысяч 276 гривен. В итоге чиновники решили отдать предпочтение первому участнику с наиболее выгодным предложением и отбираются заключить с ним договор.

Напомним, Служба автомобильных дорог Николаевской области в прошлом году заключила договор на 240 миллионов гривен по содержанию областных дорог с фирмой депутата Николаевского горсовета Сергея Шульгача «Строительная фирма Николаевавтодор».