Министерство энергетики Саудовской Аравии обязало государственную компанию Saudi Aramco снизить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей ежедневно, в дополнение к обязательствам королевства по соглашению стран ОПЕК+.

Об этом информирует агентство SPA.

— Министерство энергетики Саудовской Аравии поручило саудовской государственной компании Saudi Aramco снизить добычу нефти в июне дополнительно на 1 миллион баррелей ежедневно, кроме сокращения, предусмотренного последней сделкой стран ОПЕК+ от 12 апреля 2020 года, — говорится в сообщении.

Таким образом, по сравнению с апрелем снижение добычи Саудовской Аравией составит 4,8 миллионов баррелей, в абсолютном выражении страна будет добывать в июне 7,492 миллионов баррелей.

Кроме того, Saudi Aramco поручено рассмотреть возможность снижения нефтедобычи в мае ниже уровня 8,492 миллионов баррелей по договоренности с клиентами компании.

В Министерстве энергетики подчеркнули, что цель королевства - с помощью дополнительных сокращений стимулировать другие страны-производители выполнять обязательства и обеспечить дополнительные сокращения для стабилизации цен на мировом нефтяном рынке.

Напомним, 21 апреля спотовые цены на российский сорт нефти Urals временно опустились до отрицательных значений в Европе после того, как майские фьючерсы на нефть WTI рухнули на 300% и опустились до отметки минус 40 долларов за бочку.