Департамент ЖКХ Николаевского горсовета отменил тендер по реконструкции сквера Манганариевского (Сердце города) за 18,8 миллионов гривен. Однако, работы все равно будут выполнены в этом году.

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести заявил директор департамента Сергей Коренев.

Отметим, что согласно данным системы электронных закупок ProZorro чиновники отмнили трги по реконструции сквера с ожидаемой стоимостью работ в 18 миллионов 856 тысяч 307 гривен из-за сокращения финансирования.

В рамках данного тендера подрядчик должен был до 1 сентября 2020 года завершить установку фонтана, ремонт технических помещений, общественного туалета и выполнить ряд других видов работ.

В комментарии корресоненту НикВести директор департамента ЖКХ Сергей Коренев пояснил, что причиной отмены торгов стали недочеты в техническом задании и объемах работ. Он также отметил, что в скоро времени будет проведен новый тендер, с новой документацией и же к концу этого года все работы будут завершены.

— Есть нюансы технического характера связанный с объемом работ. Так как этот объем превышает ранее установленные объемы финансирования пришлось отменить тендер с такой формулировкой (сокращения финансирования, - прим.). Я думаю, что в конце мая, в начале июля мы проведем новый тендер и определим победителя. Уже к концу года мы будем иметь новый фонтан. Все работы завершим уже в этом году, — заявил Сергей Коренев.

Как известно, реконструкция Манганариевского сквера («Сердце города») началась семь лет назад.

Стоит отметить, что на строительство сквера уже было потрачено 17 миллионов гривен. В августе 2018 года Департамент ЖКХ провел обследование сквера за 112 тысяч гривен.

Директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев заявил, что на достройку сквера «Манганариевский» (Сердце города) необходимо еще 19 миллионов гривен.

В марте 2019 года появилось сообщение, что в сквере разрушается туалет, который еще не сдан в эксплуатацию.

В мае 2019 года появилось сообщение, что из насосной станции недостроенного фонтана в сквере украли оборудования на 100 тысяч гривен.

В конце июля 2018 года николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что к 230-летию города планируется открыть реконструированный «Сквер Манганариевского» и фонтан, который находится в нем.

Год назад Александр Сенкевич заявлял, что фонтан в сквере «Сердце города» может быть установлен уже в 2017 году, если горожане будут «хорошо молиться» об этом.

В июле 2016 года сообщалось, что в мэрии Николаева заявляли о готовности проекта, в соответствии с которым должны быть завершены работы по строительству сетей внешнего освещения парка «Сердце города». Тогда городской голова Николаева Александр Сенкевич также дал поручение рассмотреть возможность завершить строительство фонтана, который в свое время начали возводить в «Сердце города».

Ранее сообщалось, что экс-народный депутат Украины Артем Ильюк считает, что ответственность за нереализованный проект по реконструкции сквера «Сердце города» лежит на городских чиновниках.