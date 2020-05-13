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Компания Facebook согласилась выплатить $52 миллиона компенсации в рамках иска против нее группы бывших и действующих сотрудников, у которых возникли проблемы с психическим здоровьем после модерирования шок-контента в соцсети.
Об этом сообщает Укринформ.
— Соглашение, представленное в суд штата Калифорния, будет включать выплаты более 10 тысячам действующих и бывших модераторов контента, которые работали на фирмы, нанятые Facebook, - говорится в сообщении.
В групповом иске, поданном в 2018 году, утверждается, что «модераторы постоянно сталкиваются с графическим контентом, включая сексуальные надругательства над детьми, обезглавливание, терроризм, жестокое обращение с животными, изнасилование и убийства».
Все истцы получат как минимум 1 тысячу долларов, а те, у кого будет диагностирован в частности «посттравматический стрессовый синдром», получат дополнительную компенсацию в $50 тысяч.
Помимо выделения средств, в Facebook согласились принять меры, чтобы обеспечивать модераторам психологическую поддержку.
Напомним, что социальная сеть Twitter вводит специальную маркировку публикаций, в которых будет содержаться ложная информацию о коронавирусе нового типа COVID-19.
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Компания Facebook согласилась выплатить $52 миллиона компенсации в рамках иска против нее группы бывших и действующих сотрудников, у которых возникли проблемы с психическим здоровьем после модерирования шок-контента в соцсети.
Об этом сообщает Укринформ.
— Соглашение, представленное в суд штата Калифорния, будет включать выплаты более 10 тысячам действующих и бывших модераторов контента, которые работали на фирмы, нанятые Facebook, - говорится в сообщении.
В групповом иске, поданном в 2018 году, утверждается, что «модераторы постоянно сталкиваются с графическим контентом, включая сексуальные надругательства над детьми, обезглавливание, терроризм, жестокое обращение с животными, изнасилование и убийства».
Все истцы получат как минимум 1 тысячу долларов, а те, у кого будет диагностирован в частности «посттравматический стрессовый синдром», получат дополнительную компенсацию в $50 тысяч.
Помимо выделения средств, в Facebook согласились принять меры, чтобы обеспечивать модераторам психологическую поддержку.
Напомним, что социальная сеть Twitter вводит специальную маркировку публикаций, в которых будет содержаться ложная информацию о коронавирусе нового типа COVID-19.