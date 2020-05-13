Об этом сообщает Укринформ.

— Соглашение, представленное в суд штата Калифорния, будет включать выплаты более 10 тысячам действующих и бывших модераторов контента, которые работали на фирмы, нанятые Facebook, - говорится в сообщении.

В групповом иске, поданном в 2018 году, утверждается, что «модераторы постоянно сталкиваются с графическим контентом, включая сексуальные надругательства над детьми, обезглавливание, терроризм, жестокое обращение с животными, изнасилование и убийства».

Все истцы получат как минимум 1 тысячу долларов, а те, у кого будет диагностирован в частности «посттравматический стрессовый синдром», получат дополнительную компенсацию в $50 тысяч.

Помимо выделения средств, в Facebook согласились принять меры, чтобы обеспечивать модераторам психологическую поддержку.

Напомним, что социальная сеть Twitter вводит специальную маркировку публикаций, в которых будет содержаться ложная информацию о коронавирусе нового типа COVID-19.