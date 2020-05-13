Киевская фирма победила в аукционе по корректировке технико-экономического обоснования строительства моста через реку Южный Буг в городе Николаеве.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, Служба автомобильных дорог Николаевской области объявляла тендер по корректировке ТЭО строительства, так называемого, японского моста с ожидаемой стоимостью работ в 13 миллионов 803 тысячи 446 гривен.

Предполагается, что за эти деньги победитель открытого аукциона должен до 30 сентября 2021 года:

— определить наличие слабых грунтов и наличие неблагоприятных инженерно - геологических условий для сооружения земляного полотна автомобильной дороги;

— выполнить разработку вариантов прохождения дороги с сравнением технико-экономических показателей, разработку вариантов мостового перехода через реку Южный Буг , разработку гидрологических расчетов реки Южный Буг;

— выбрать генеральное направление трассы дороги, определение количества и типа искусственных сооружений, транспортных развязок;

— определить схему энергоснабжения - электрообеспечения по второй категории надежности, определить наличие инженерных коммуникаций в полосе отвода, и места их переустройства;

— определить необходимость проведения археологических изысканий на участках нового строительства, определить ориентировочные границы владельцев земельных участков;

— предусмотреть расчет экспертно-денежной оценки ожидаемой стоимости выкупа (изъятия) частей земельных участков, попадающих под размещение автомобильной дороги и компенсационные расходы за имущество, которое на них размещено;

— предусмотреть применение прогрессивных эффективных технических средств организации движения автотранспорта;

— предусмотреть меры по предотвращению загрязнения воздушной и водной среды в соответствии с требованиями Закона Украины «Об оценке воздействия на окружающую среду»;

— предусмотреть меры по охране: атмосферного воздуха от загрязнения в процессе строительных работ и ремонтно-эксплуатационного содержания дороги; водоемов от загрязнения сточными водами (очистные сооружения и отстойники) земельных ресурсов (рациональное использование земельных участков, плодородной почвы, противоэрозионные мероприятия); растительного и животного мира; населенных пунктов и заповедных территорий от шума, предусмотреть выполнение необходимых экспертиз и оценку влияния на окружающую среду.

Участие в торгах приняло всего два участника, среди которых ООО «Интерпроект» с предложением в 7 миллионов 104 тысяч гривен и ООО «Укрстандрат», которое запросило за выполнение работ 12 миллионов 650 гривен.

В итоге победу в аукционе одержал участник с более выгодным финансовым предложением. На данный момент идет процедура определения победителя с которым заключат договор подряда.

Отметим, что что согласно данным сайта Министерства юстиций Украины, ООО «Интерпроект» было создано в Киеве, 17 лет назад. Компания занимается деятельностью в сфере архитектуры, производством мебели для офисов и предприятий торговли, неспециализированной оптовой торговлей, деятельностью в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, предоставление услуг технического консультирования в этих сферах, строительством жилых и нежилых зданий.

Напомним, ранее глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что договорился с министром инфраструктуры Владиславом Криклием о строительстве нового моста через реку Южный Буг.

Как известно, во время визита в Японию в октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Синичи Китаока перспективы строительства в Николаеве так называемого «японского моста» через реку Южный Буг.

Отметим, что планы построить в Николаеве новый мост озвучиваются уже на протяжении многих лет. В 2013 году в Николаеве презентовали проект строительства мостового перехода через Южный Буг, который планировалось построить за пять лет. Общая стоимость строительства оценивалась в 3,5 миллиарда гривен. Проект предусматривал строительство участка дороги по обеспечению соединения «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» с участком дороги в районе села Половинки Николаевского района. В сентябре 2013 года в Николаев приезжал посол Японии, который подтвердил важность строительства мостового перехода через Южный Буг.

Однако в итоге японские инвесторы приняли решение профинансировать реконструкцию канализационных сетей в поселке Бортничи под Киевом вместо строительства моста в Николаеве.

В 2018 году переговоры о строительстве моста были возобновлены. По мнению мэра Николаева Александра Сенкевича, которое он озвучил в прошлом году, строительство так называемого «японского моста» в Николаеве может начаться в 2022 году и закончиться через 4 года.

В июне этого года стало известно, что инвестпроект реконструкции международной автомобильной дороги М14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск на участке Одесса — Николаев — Херсон предусматривает строительство нового моста в Николаеве.

Также в прошлом году представители японской компании JICA представили в Николаеве результаты исследования в рамках подготовки проекта строительства моста через Южный Буг в Николаеве.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к министру инфраструктуры Украины Владиславу Криклию и в «Укравтодор» с просьбой ускорить процесс по получению кредита на строительство так называемого «японского» моста в Николаеве.