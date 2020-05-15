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Общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет меньше, чем 49% от общей установленной мощности атомных электростанций.
Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Геруснаписал.
— Сегодня был остановлен еще один атомный блок — на аварийный ремонт в 17:51 был отключен третий блок Южно-Украинской АЭС. Общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет меньше, чем 49% от общей установленной мощности атомных электростанций. Это новый исторический минимум, такого никогда не было в истории Украины, — отметил Андрей Герус.
По его словам, еще месяц назад атомные блоки несли мощность 9150 МВт, то есть на 35% больше.
— На остановку атомных блоков уже отреагировал и рынок — в последние дни цена электроэнергии выросла на 15%. Это и логично, чем больше ограничения конкуренции, тем выше цена. В то же время видим дополнительную нагрузку на угольных электростанциях (ТЭС), некоторые из которых работают на 3-5 блоках. Неужели это такая реакция на обращение депутатов не останавливать атомные блоки, которые находятся в государственной собственности и продают электроэнергию по самым низким ценам? — написал Андрей Герус.
Ранее сообщалось, что снятие с эксплуатации всех энергоблоков 4 атомных электростанций Украины обойдется в 800 миллиардов гривен с учетом инфляции доллара США.
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Общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет меньше, чем 49% от общей установленной мощности атомных электростанций.
Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Геруснаписал.
— Сегодня был остановлен еще один атомный блок — на аварийный ремонт в 17:51 был отключен третий блок Южно-Украинской АЭС. Общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет меньше, чем 49% от общей установленной мощности атомных электростанций. Это новый исторический минимум, такого никогда не было в истории Украины, — отметил Андрей Герус.
По его словам, еще месяц назад атомные блоки несли мощность 9150 МВт, то есть на 35% больше.
— На остановку атомных блоков уже отреагировал и рынок — в последние дни цена электроэнергии выросла на 15%. Это и логично, чем больше ограничения конкуренции, тем выше цена. В то же время видим дополнительную нагрузку на угольных электростанциях (ТЭС), некоторые из которых работают на 3-5 блоках. Неужели это такая реакция на обращение депутатов не останавливать атомные блоки, которые находятся в государственной собственности и продают электроэнергию по самым низким ценам? — написал Андрей Герус.
Ранее сообщалось, что снятие с эксплуатации всех энергоблоков 4 атомных электростанций Украины обойдется в 800 миллиардов гривен с учетом инфляции доллара США.