Общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет меньше, чем 49% от общей установленной мощности атомных электростанций.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Геруснаписал.

— Сегодня был остановлен еще один атомный блок — на аварийный ремонт в 17:51 был отключен третий блок Южно-Украинской АЭС. Общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет меньше, чем 49% от общей установленной мощности атомных электростанций. Это новый исторический минимум, такого никогда не было в истории Украины, — отметил Андрей Герус.

По его словам, еще месяц назад атомные блоки несли мощность 9150 МВт, то есть на 35% больше.

— На остановку атомных блоков уже отреагировал и рынок — в последние дни цена электроэнергии выросла на 15%. Это и логично, чем больше ограничения конкуренции, тем выше цена. В то же время видим дополнительную нагрузку на угольных электростанциях (ТЭС), некоторые из которых работают на 3-5 блоках. Неужели это такая реакция на обращение депутатов не останавливать атомные блоки, которые находятся в государственной собственности и продают электроэнергию по самым низким ценам? — написал Андрей Герус.

Ранее сообщалось, что снятие с эксплуатации всех энергоблоков 4 атомных электростанций Украины обойдется в 800 миллиардов гривен с учетом инфляции доллара США.