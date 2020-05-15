Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил о начале поставок в страну нефти из США.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

— С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь. Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, - говорится в заявлении Владимира Макея.

Министр подчеркнул, что осуществление поставок американской нефти является частью государственной стратегии по диверсификации источников и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси в 2020 и в последующие годы.

— Рассматриваем сотрудничество с США в нефтяной сфере как существенный элемент энергетической безопасности государства, как важную часть развиваемого сторонами и имеющего значительный потенциал торгового и инвестиционного взаимодействия, а также как фактор обеспечения суверенитета нашей страны в экономической области, - отметил глава Владимир Макей.

Макей также сообщил, что Беларусь ведет работу с американской стороной по дальнейшему развитию двусторонних экономических связей.

— Созданные усилиями Минска и Вашингтона новые возможности в области торговли и капиталовложений выгодны американским и белорусским компаниям. Беларуская сторона продолжит действовать в интересах укрепления партнерских отношений с США, которые, по нашему убеждению, представляют собой вклад в общие усилия по преодолению противоречий в Евро-Атлантике и Евразии, - резюмировал Владимир Макей.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки на завод газетной бумаги в Шклове затронул тему импортозамещения и рассказал о причинах конфликта с Россией в сфере поставок энергоресурсов.