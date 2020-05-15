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Всемирный банк (ВБ) предоставит Украине $135 миллионов на дополнительное финансирование проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей».
Об этом сообщает Лига.
Согласно подписанному Министерством здравоохранения соглашению, $35 миллионов из этой суммы направят на усиление защиты населения и противодействие распространению эпидемии COVID-19.
Остальные деньги используют для закупку оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и улучшение помощи при инсультах в регионах Украины, а также на другие мероприятия в рамках реформы системы здравоохранения и укрепление потенциала Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).
Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 15 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области возросло до 236 человек, из которых 47 медработников.
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Всемирный банк (ВБ) предоставит Украине $135 миллионов на дополнительное финансирование проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей».
Об этом сообщает Лига.
Согласно подписанному Министерством здравоохранения соглашению, $35 миллионов из этой суммы направят на усиление защиты населения и противодействие распространению эпидемии COVID-19.
Остальные деньги используют для закупку оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и улучшение помощи при инсультах в регионах Украины, а также на другие мероприятия в рамках реформы системы здравоохранения и укрепление потенциала Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).
Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 15 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области возросло до 236 человек, из которых 47 медработников.