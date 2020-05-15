Всемирный банк (ВБ) предоставит Украине $135 миллионов на дополнительное финансирование проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей».

Об этом сообщает Лига.

Согласно подписанному Министерством здравоохранения соглашению, $35 миллионов из этой суммы направят на усиление защиты населения и противодействие распространению эпидемии COVID-19.

Остальные деньги используют для закупку оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и улучшение помощи при инсультах в регионах Украины, а также на другие мероприятия в рамках реформы системы здравоохранения и укрепление потенциала Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 15 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области возросло до 236 человек, из которых 47 медработников.