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Мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться после пандемии коронавируса и вызванными ею ограничениями.
Об этом заявила директор-распорядительница МВФ Кристалина Георгиева, сообщает Голос Америки.
По ее словам, мировая экономика выйдет на докризисный уровень в 2023 году. Так, в марте 170 стран показали экономическое падение.
В первом квартале США и Европа зарегистрировали резкое падение экономики. В Украине падение в первом квартале составило 1,2%.
— Без медицинского решения, к сожалению, для некоторых экономик могут исполниться более негативные сценарии. Неизвестность относительно поведения вируса омрачает горизонт прогнозов, - заявила Кристалина Георгиева.
На 16 мая в мире зафиксировано 4 646 413 случаев заболевания коронавирусом, 1 770 751 человек выздоровел, 308 984 умерли.
Напомним, что согласно прогнозу Международного валютного фонда, по итогам 2020 года экономика Украины (валовой внутренний продукт) упадет на 7,7%.
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Мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться после пандемии коронавируса и вызванными ею ограничениями.
Об этом заявила директор-распорядительница МВФ Кристалина Георгиева, сообщает Голос Америки.
По ее словам, мировая экономика выйдет на докризисный уровень в 2023 году. Так, в марте 170 стран показали экономическое падение.
В первом квартале США и Европа зарегистрировали резкое падение экономики. В Украине падение в первом квартале составило 1,2%.
— Без медицинского решения, к сожалению, для некоторых экономик могут исполниться более негативные сценарии. Неизвестность относительно поведения вируса омрачает горизонт прогнозов, - заявила Кристалина Георгиева.
На 16 мая в мире зафиксировано 4 646 413 случаев заболевания коронавирусом, 1 770 751 человек выздоровел, 308 984 умерли.
Напомним, что согласно прогнозу Международного валютного фонда, по итогам 2020 года экономика Украины (валовой внутренний продукт) упадет на 7,7%.