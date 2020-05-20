Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, передаёт Укринформ.

— По нашим оценкам, до 60 миллионов человек окажутся в крайней нищете, что сводит на нет весь прогресс, достигнутый в борьбе с бедностью за последние три года, - рассказал Дэвид Малпасс .

По его словам, ВБ ожидает, что глобальный экономический рост сократится на 5% в этом году из-за борьбы с пандемией. Это уже привело к тому, что миллионы людей потеряли работу, предприятия потерпели крах, при этом основной удар ощущают более бедные страны.

— Миллионы средств к существованию были разрушены, а системы здравоохранения находятся под угрозой во всем мире, - отметил Дэвид Малпасс.

Как сообщалось, по данным Worldometer, коронавирусом в мире инфицирован 4 988 831 человек, из них 1 959 137 людей выздоровели и 324 958 погибли.

Напомним, что Украина получит 15,5 миллионов долларов от США в виде медицинской и гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией.