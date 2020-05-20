Суд Европейского Союза общей юрисдикции отклонил иски компаний Nord Stream и Nord Stream-2 AG относительно распространения норм европейского законодательства на газопроводы из третьих стран.

Такое решение Суд ЕС в Люксембурге обнародовал в среду, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Суд Евросоюза общей юрисдикции постановил, что действия компаний Nord Stream AG and Nord Stream 2 AG против директивы 2019/692, которая дополняет некоторые правила на внутреннем рынке природного газа относительно газопроводов из третьих стран, являются недопустимыми», — решили в суде ЕС.

Это означает, что российский газопровод «Северный поток-2», если будет достроен, не может иметь никаких исключений и должен в полной мере функционировать по общим правилам Третьего энергетического пакета на внутреннем европейском рынке.

Директива 2019/6922 вступила в силу 24 февраля 2020 года. Она, в частности, предусматривает разделение (проведение анбандлинга) компаний производителя и поставщика природного газа и оператора его транспортировки. Кроме этого, доступ к половине мощностей газопровода должен быть обеспечен третьим сторонам.

Таким образом, по этим правилам ОАО «Газпром» потеряет свой монопольный контроль и использование «Северного потока-2», если он будет завершен, и будет использовать трубу лишь на половину мощностей.

Как сообщалось ранее, 15 мая независимый регулятор Bundesnetzagentur принял окончательное решение об отказе предоставить проекту «Северный поток-2» исключение из законодательства ЕС.