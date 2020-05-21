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Турецкая авиакомпания Turkish Airlines заявила о планах возобновить междунанодные перелеты на фоне пандемии коронавируса. Перелеты начнут осуществлять уже с 10 июня.
Об этом сообщает пресс-служба Turkish Airlines.
Кроме того, в авиакомпании сообщили, что возобновят перелеты внутри страны уже с 4 июня.
— Все наши международные перелеты приостановлены до 10 июня 2020 года, а также все наши внутренние перелеты приостановлены до 4 июня 2020 года, — говорится в сообщении.
Отметим, что на сайте авиакомпании доступно бронирование на рейсы в Украину с 10 июня.
Напомним, Украина откроет авиационное сообщение вместе со странами Европейского союза с 15 июня. Однако, такое возможно при условии, что ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться..
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines заявила о планах возобновить междунанодные перелеты на фоне пандемии коронавируса. Перелеты начнут осуществлять уже с 10 июня.
Об этом сообщает пресс-служба Turkish Airlines.
Кроме того, в авиакомпании сообщили, что возобновят перелеты внутри страны уже с 4 июня.
— Все наши международные перелеты приостановлены до 10 июня 2020 года, а также все наши внутренние перелеты приостановлены до 4 июня 2020 года, — говорится в сообщении.
Отметим, что на сайте авиакомпании доступно бронирование на рейсы в Украину с 10 июня.
Напомним, Украина откроет авиационное сообщение вместе со странами Европейского союза с 15 июня. Однако, такое возможно при условии, что ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться..