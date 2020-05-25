В Израиле планируют возобновить коммерческие авиаперевозки в середине июля.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на израильские СМИ.

«Израиль возобновит коммерческое авиасообщение скорее в середине июля из-за пандемии коронавируса», — заявил руководитель аэропорта «Бен-Гурион» в Тель-Авиве Шмуэль Закай.

Он добавил, что даже если авиарейсы в конце концов восстановятся, число самолетов будет небольшим.

«Правила социального дистанцирования в аэропортах не позволят нам увеличить пропускную способность», — отметил Шмуэль Закай.

По его словам, пока не будет вакцины против коронавирусной болезни, существенных изменений в авиаперевозках не будет.

В рамках новых процедур безопасности в аэропортах страны все путешественники будут проходить температурный скрининг по прибытию в Израиль, кроме того, пассажирам надо будет носить маски. Сопровождающим больше не разрешать заходить в помещение терминалов аэропортов.

Шмуэль Закай также отметил, что Израиль и другие страны с низким уровнем распространения коронавирусной болезни изучают новую модель, которая предполагает путешествия между странами без обязательного 14-дневного периода самоизоляции по прибытию.

Перечень так называемых «зеленых стран» включает Грецию, Кипр, Сейшельские острова, Австрию, Словению, Хорватию, Сербию, Черногорию и Исландию.

Напомним, Wizz Air отсрочила возобновление рейсов из Украины до 15 июня включительно в связи с решением правительства о продолжении действующих ограничений относительно путешествий.