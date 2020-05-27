|Скорость ветра:
|0.9 м/с
|Восход солнца:
|05:04
|Заход солнца:
|20:34
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|04:55
|Заход солнца:
|20:55
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.8 грн
|27.18 грн
|EUR
|29.15 грн
|29.8 грн
«Укрзалізниця» приняла решение создать отдельный филиал «Вокзальная компания» для эффективного управления вокзалами и вывода их на безубыточный уровень.
Об этом сообщил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики «Укрзалізниці» Антон Саболевський, передает пресс-служба компании.
По его словам, такое решение вызвано необходимостью усовершенствования системы управления вокзалами, повышения эффективности их деятельности, в частности путем минимизации дублирующих функций.
— К главным целям относится и сокращение финансовых расходов, выход на уровень безубыточности и впоследствии получения прибыли. Достичь этого планируется, в частности, путем развития коммерческих площадей, — сказал он.
Реорганизовать вокзальная хозяйство планируют в два этапа: сначала в филиал будут переданы вокзалы, которые сейчас находятся в управлении филиала «Пассажирская компания» (крупнейшие комплексы - внеклассные и I класса). На втором этапе будут переданы вокзалы I-III классов, после чего, с целью оптимизации структуры управления, планируется определить 14 базовых вокзалов. Так планируют централизовать финансовые, кадровые, юридические и другие функции.
Саболевський говорит, что подобную систему позаимствовали у немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn.
Отмечается также, что в 2019 году вокзалы «Укрзалізниці» понесли убытки почти 800 000 000 гривен. Всего на балансе компании 106 вокзалов.
Напомним, экс-глава «Укрзалізниці» Евгений Кравцов заявлял, что железнодорожный вокзал в Николаеве ежегодно наносит государственному предприятию 5 миллионов убытков.
|
Нова сторінка в історії українських спецслужбСтанислав Мартиросов
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
«Укрзалізниця» приняла решение создать отдельный филиал «Вокзальная компания» для эффективного управления вокзалами и вывода их на безубыточный уровень.
Об этом сообщил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики «Укрзалізниці» Антон Саболевський, передает пресс-служба компании.
По его словам, такое решение вызвано необходимостью усовершенствования системы управления вокзалами, повышения эффективности их деятельности, в частности путем минимизации дублирующих функций.
— К главным целям относится и сокращение финансовых расходов, выход на уровень безубыточности и впоследствии получения прибыли. Достичь этого планируется, в частности, путем развития коммерческих площадей, — сказал он.
Реорганизовать вокзальная хозяйство планируют в два этапа: сначала в филиал будут переданы вокзалы, которые сейчас находятся в управлении филиала «Пассажирская компания» (крупнейшие комплексы - внеклассные и I класса). На втором этапе будут переданы вокзалы I-III классов, после чего, с целью оптимизации структуры управления, планируется определить 14 базовых вокзалов. Так планируют централизовать финансовые, кадровые, юридические и другие функции.
Саболевський говорит, что подобную систему позаимствовали у немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn.
Отмечается также, что в 2019 году вокзалы «Укрзалізниці» понесли убытки почти 800 000 000 гривен. Всего на балансе компании 106 вокзалов.
Напомним, экс-глава «Укрзалізниці» Евгений Кравцов заявлял, что железнодорожный вокзал в Николаеве ежегодно наносит государственному предприятию 5 миллионов убытков.