«Укрзалізниця» приняла решение создать отдельный филиал «Вокзальная компания» для эффективного управления вокзалами и вывода их на безубыточный уровень.

Об этом сообщил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики «Укрзалізниці» Антон Саболевський, передает пресс-служба компании.

По его словам, такое решение вызвано необходимостью усовершенствования системы управления вокзалами, повышения эффективности их деятельности, в частности путем минимизации дублирующих функций.

— К главным целям относится и сокращение финансовых расходов, выход на уровень безубыточности и впоследствии получения прибыли. Достичь этого планируется, в частности, путем развития коммерческих площадей, — сказал он.

Реорганизовать вокзальная хозяйство планируют в два этапа: сначала в филиал будут переданы вокзалы, которые сейчас находятся в управлении филиала «Пассажирская компания» (крупнейшие комплексы - внеклассные и I класса). На втором этапе будут переданы вокзалы I-III классов, после чего, с целью оптимизации структуры управления, планируется определить 14 базовых вокзалов. Так планируют централизовать финансовые, кадровые, юридические и другие функции.

Саболевський говорит, что подобную систему позаимствовали у немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn.

Отмечается также, что в 2019 году вокзалы «Укрзалізниці» понесли убытки почти 800 000 000 гривен. Всего на балансе компании 106 вокзалов.

Напомним, экс-глава «Укрзалізниці» Евгений Кравцов заявлял, что железнодорожный вокзал в Николаеве ежегодно наносит государственному предприятию 5 миллионов убытков.