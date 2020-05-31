Проект капитального ремонта Широкобальского переезда в Корабельном районе Николаева предусматривает стоимость работ в размере 115 миллионов гривен.

Об этом в интервью НикВести рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

— По Широкобальскому переезду мы сделали в прошлом году, он свежий — 2019 года, капитального ремонта. Стоимость капитального ремонта этого моста — 115 миллионов. Мы считаем, что сегодня этот мост является основной транспортной артерией для портов Корабельного района. Поскольку мы не получаем отчисления от портовых сборов в инфраструктуру, мы предполагаем, что этот мост должен быть передан Службой автодорог Укравтодору и они должны привести его в порядок, — рассказал Александр Сенкевич.

Он также рассказал, что уже готовится проект решения, согласно которому Широкобальский перезд, Ингульский и Варваровский мосты будут переданы государству — в управление Укравтодору.

— Сегодня идет работа. Мы передаем три моста. Решение мы передали. Они (Укравтодор, — прим.) работают над Варваровским. Но, в любом случае, то решение (дополнительное, — прим.) будет включать три моста: Ингульский, Варваровский и Широкобальский перезд, — пояснил Александр Сенкевич.

Напомним, 6 февраля депутаты Николаевского городского совета одобрили передачу на баланс Укравтодора этих объектов.