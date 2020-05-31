Единый имущественный комплекс государственного предприятия «Племрепродуктор «Степовое» готовят к приватизации.

Информация об этом появилась на сайте Фонда государственного имущества в Николаевской области.

Объект собираются продать путем электронного аукциона. Начальная цена, дата проведения аукциона пока отсутствуют.

Стоит отметить, согласно информации «Опендатабот», Фонд государственного имущества стал новым собственником предприятия 29 мая этого года. Предыдущим собственником было Министерство развития экономики. ФГИ внес 49 миллионов 963 тысяч 219 гривен в статутный капитал предприятия.

Налоговый долг предприятия по состоянию на 1 мая составляет 3 миллиона 347 тысяч 560 гривен.

ГП «Племрепродуктор «Степовое» специализируется на производстве и реализации мяса крупного рогатого скота; выращивании племенного скота, а также их реализации; выращивании зерновых, масличных и кормовых культур; переработке зерновых, масличных культур, молочной и мясной продукции. Общая площадь составляет около 7 тысяч гектаров.

Напомним, в ноябре прошлого года новым директором предприятия стал николаевский предприниматель Владимир Теник.