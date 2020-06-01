Из созданного для борьбы с коронавирусом фонда потратили почти половину. Сейчас принято решений на 27 миллиардов гривен.

Об этом министр финансов Сергей Марченко, передаёт РБК-Украина.

Марченко рассказал, что у Международного валютного фонда (МВФ) есть вопрос к затраченным на борьбу с коронавирусом средствам. Сам министр считает, что в условиях быстрого проведения закупок возможны злоупотребления.

— Из 65 миллиардов гривен на сегодня принято решений на 27 миллиардов на безвозвратной основе. На поворотной - примерно 1,3 миллиарда гривен, - рассказал Сергей Марченко.

Марченко отметил, что МВФ хотел, чтобы аудит провели четыре крупнейшие в мире компании, предоставляющие аудиторские и консалтинговые услуги: Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG, но в Минфине предложили Госаудитслужбу. Отметим, что это ведомство подчиняется правительству.

— Мы уже сделали несколько шагов для того, чтобы показать прозрачность. По инициативе Минфина приняли постановление Кабмина, которое раскрывает бенефициарных владельцев по закупкам фонда под COVID-19. Думаю, мы и дальше будем внедрять такого рода элементы, - добавил Сергей Марченко.

Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 1 июня зафиксировано 24 тысячи 12 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 718 летальных, 9 тысяч 690 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 340 новых случаев.