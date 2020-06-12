Немецкая авиакомпания Lufthansa собирается сократить 22 тысячи сотрудников на фоне борьбы с резким падением количества авиаперевозок, вызванным пандемией болезни COVID-19.

Об этом сообщает BBC.

— Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила, что она сократит 22 000 сотрудников, поскольку компания пытается бороться со спадом воздушных перевозок, вызванным пандемией коронавируса, — говорится в сообщении.

Сейчас руководство компании прогнозирует медленное возобновление спроса на авиаперевозки и ожидает, что после кризиса компания будет иметь примерно на 100 самолетов меньше.

В Lufthansa заявили, что половина сокращений рабочих мест состоится в Германии. Компания надеется согласовать эти меры с местными профсоюзами до 22 июня.

Руководство компании надеется свести к минимуму сокращение персонала за счет краткосрочных и кризисных трудовых соглашений.

— Цель заключается в том, чтобы проложить путь к сохранению как можно большего количества рабочих мест в группе Lufthansa, — заявили представители компании.

На сегодня в одной из крупнейших авиакомпаний мира работает более 135 тысяч человек со всех уголков планеты. Примерно половина из них находятся в Германии.

Напомним, в мае правительство Германии согласовало окончательные детали пакета спасения для крупнейшего в Европе авиаперевозчика Lufthansa на фоне экономического ущерба от коронавируса.