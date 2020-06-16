Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить на содержание зеленых зон в четырех районах города более 12 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса чиновники объявили торги по содержанию зеленых зон и насаждений в Корабельном районе на сумму в 2 миллиона 350 тысяч гривен. За эту сумму подрядчик должен будет до конца года обслуживать скверы «Славы», «Солдатский», «Ольшанцев», сквер возле администрации Корабельного района, сквер «Витовский», имени Михаила Ливанова, «Маячный», «Металлург», «Связи», «Водолей», круг на проспекте Богоявленском и углу улицы Жукова, сквер «Руслан и Людмила», а также сквер «Даниила Самойловича.

На содержание зеленых зон и насаждений в Ингульском районе чиновники собираются потратить 2 миллиона 490 тысяч гривен. Предполагается, что за эту сумму до конца года подрядчик должен будет ухаживать за Привокзальной площадью, сквером памяти жертв голодомора в Украине 1932-1933 годов, обелиском «Скорбящая мать», сквером имени Коренюгина, сквером «Святого Николая», «Освобождение города Николаева от немецко-фашистских захватчиков», сквером подвига ликвидаторов аварии на ЧАЭС, сквером «Встреча», заповедным урочищем «Дубки», Площадью Победы, скверами «Николаевским», «Коммунальщик», сквером возле кинотеатра «Юность», сквером возле зоопарка и зеленой зоной по проспекту Мира.

На содержание зеленых зон и насаждений в Заводском районе Департамент ЖКХ собирается потратить 2 миллиона 365 тысяч 580 гривен. За эту сумму подрядчик должен будет до 31 декабря 2020 года ухаживать за парком «Спортивный», парком «Юных героев», детским городком «Сказка», сквером имени Тараса Шевченко, скверами «Привокзальный», имени Образцова, «Спасский», возле спортшколы «Надежда», «Боевой славы», Бугским бульваром, сквером «Черноморский», и кругами на дорожных развязках.

Тендеры по содержанию зеленых зон со скверами Центрального района чиновники решили разделить на два разных с ожидаемыми суммами в 2 миллиона 465 тысяч гривен и 2 миллиона 500 тысяч гривен. За эти деньги подрядчики должны будут ухаживать за скверами «Розовый», имени Лягина, «Защитников правопорядка», «Цветочный», имени Михаила Александрова, имени Антонюка, кругами по улице Садовой, Пушкинской и 11 Слободской, парком «Адмиралтейский», скверами «Университетский», «Якорь, имени Пушкина, «Аркасивський», «Манганаривський», «Солдата», «Варваровский», «Веселиновский», «Доброты», дамбой Варваровского моста, сквером «Екатерининский».

В общей сложности на содержание сквером и зеленых зон в 4 районах Николаева до конца 2020 года чиновники собираются потратить 12 миллионов 170 тысяч 580 гривен.

В соответствии с условиями договора подрядчик должен будет очищать территории зеленых зон от мусора, листьев и снега, производить формовочную обрезку деревьев, сносить деревья и корчевать пни, ухаживать за газонами и зелеными насаждениями и проводить ряд других видов работ.

На данный момент во всех тендерах идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который состоится 3 июля.

Стоит отметить, что в январе 2020 года Департамент ЖКХ Николаевского городского объявил 4 тендера на почти 11 миллионов гривен на содержание зеленых зон на протяжении 5 месяцев. На сегодняшний день истекает срок действия всех договоров, которые по итогам тендеров чиновники заключили с подрядчиками, и по факту Департамент ЖКХ потратит на содержание зеленых насаждений зеленых зон до конца июня 2020 года 9 миллионов 830 тысяч 145 гривен.