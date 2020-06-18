Здание аэровокзала, которое незаконно реконструировала компания «Жилпромстрой-8»

Директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что Верховный суд Украины отказал в удовлетворении иска строительной компании «Жилпромстрой-8» с просьбой взыскать 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам Федора Барны, суд решил отменить решение Хозяйственного суда Николаевской области о взыскании денег в пользу компании «Жилпромстрой-8» и постановил заново начать его рассмотрение.

— Суд отменил решение всех инстанций и отправил на дополнительное рассмотрение судом первой инстанции, аргументируя это тем, что должны быть исследованы все моменты, все аргументировать. Суд фактически отменил решение суда первой инстанции и отправил его на повторное рассмотрение. Сейчас суду первой инстанции укажут на что нужно обратить внимание при повторном рассмотрении дела, укажет, что было упущено, что они применили неправильно, что они трактовали неправильно. Я считаю, что это выигрышная позиция с нашей стороны. Я поздравляю всю Николаевщину, мы отстояли аэропорт. Теперь при новом рассмотрении дела мы докажем, что все действия по ремонту аэровокзала были незаконными, что правда на нашей стороне. Мы отстояли право летать и работать, — заявил Федор Барна.

Он также отметил, что по его мнению, при повторном рассмотрении дела компании «Жилпромстрой-8» откажут в удовлетворении иска, так как она своевольно выполнила работы по реконструкции здания аэровокзала и не уведомила об этом его руководство и собственника в лице ОГА.

— Проблема Стерпула (Григорий Стерпул, директор «Жилпромстрой-8», - прим.) в том, что они выполняя противоаварийные работы, сделали по объемам больше чем было прописано в договоре, не уведомили никого об этом, а теперь требуют деньги. Он подписал договор на противоаварийные работы на 900 тысяч, и даже если он сделал по итогу работ на 500 миллионов, это все было незаконно и он никого об этом не уведомил. У нас нет причин ему платить, — резюмировал Федор Барна.



Как известно, ремонт аэровокзала николаевского аэропорта начался еще летом 2017 года. Тогда народный депутат Украины Давид Макарьян заявлял, что «генеральным подрядчиком» является Григорий Стерпул – председатель правления ОАО «Жилпромстрой-8». Более того, облгосадминистрация заявляла о намерениях запустить аэропорт в конце ноября – в начале декабря 2017 года, то есть до проведения торгов по ремонту аэровокзала. Как известно, аукцион по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту здания аэропорта Николаева состоялся только 4 января 2018 года – уже после того, как «Жилпромстрой-8» выполнил первую очередь ремонта здания. Однако победу в торгах на 102 миллиона гривен выиграла киевская компания «ЕИС», а не «Жилпромстрой-8».

4 апреля 2019 года Хозяйственный суд Николаевской области принял решение взыскать с коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» в пользу строительной компании «Жилпромстрой-8» 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала, а также еще 605 тысяч гривен судебного сбора.

11 июня 2019 года Соломенский суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть производство в связи с вероятными нарушениями при ремонте здания николаевского аэропорта компанией «Жилпромстрой-8».

20 февраля 2020 года Одесский апелляционный суд отменил решение Хозяйственного суда Николаевской области о взыскании с коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» в пользу строительной компании «Жилпромстрой-8» 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала.