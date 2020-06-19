Управление инфраструктуры Николаевской областной государственной администрации решило отдать подряд по ремонту трассы «Баштанка-Березнеговатое» за 85 миллионов гривен фирме «София-Гранит».

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса чиновники собирались потратить на ремонт 9 километрового участка дороги местного значения «Баштанка-Березнеговатое» 143 миллиона 188 тысяч 337 гривен. За эту сумму подрядчик до 27 декабря 2021 года должен выполнить все запланированные работы.

Отметим, что принять участие в тендере собирались компании «Ростдорстрой», «Гранит-001», «СМТ №8», «Энергетично-дорожное строительство», «София-Гранит», «Строительная фирма «Николаевавтодор» и «Броварское путе-строительное управление №50». Однако, в итоге к открытому аукциону были допущены только «София-Гранит» и «Гранит-001».

Сперва чиновники определили победителем вторую компанию, которая собиралась делать работы за 40 миллионов гривен, но в итоге договор с ней так и не заключили, так как «Гранит 001» не предоставила вовремя документ на соглашение договорной цены.

Таким образом победу решили отдать компании «София-Гранит», которая предложила свою цену в 84 миллиона 999 тысяч гривен. На данный момент чиновники направили ей предложение заключить договор.

Отметим, что Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, владельцем компании «София-Гранит» является нардеп от «Слуги народа» Игорь Негулевский.

Напомним, Фирмы депутата Николаевского горсовета Сергея Шульгача «Строительная фирма Николаевавтодор» и нардепа Игоря Негулевского «София-Гранит» поделили между собой подряды по содержанию дорог в области на 78 миллионов гривен.