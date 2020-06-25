Об этом сообщает BBC.

Лайзер достал два куска танзанита весом в 9,2 и 5,8 килограммов — это самые большие находки за всю историю добычи камня. Предыдущий рекорд был 3,3 килограммов. Президент страны Джон Магуфули даже позвонил мужине, чтобы поздравить с находкой. Кроме того, министерство горного дела заплатило за камни 3,4 миллиона.

У Лайзера четыре жены и более 30 детей. В честь празднования находки он даже зарежет корову. Впоследствии мужчина планирует инвестировать часть денег в строительство школы и торгового центра.

— Я хочу построить эту школу у своего дома. Здесь много бедных людей, которые не могут позволить себе отправить детей в школу. Я не образованный, но люблю, чтобы дела велись профессионально. Я хотел бы, чтобы мои дети занимались бизнесом профессионально, — рассказал новый миллионер.

В остальном, по словам мужчины, неожиданное богатство не изменит его образа жизни — он продолжит ухаживать за двумя тысячами коров. Также Лайзер рассказал, что в местности, где он живет, — безопасно, поэтому не будет устанавливать дополнительные меры безопасности.

Танзанит — один из самых редких камней на планете. Его можно найти только на севере Танзании. Стоимость танзанита зависит от его редкости: чем четче и прозрачнее цвет, тем он дороже. Камень бывает с оттенками зеленого, красного, фиолетового и синего. Впервые танзанит нашли в 1966 году, с тех пор его используют в производстве украшений. Наибольшую известность камень получил после рекламной кампании ювелирной фирмы Tiffany.

Напомним, 10-килограммовый камень, которым житель Мичигана в течение 30 лет подпирал дверь собственного дома, оказался метеоритом. Его стоимость эксперты оценивают в 100 тысяч долларов.