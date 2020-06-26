Национальное антикоррупционное бюро начало расследовать возможное злоупотребление и получения неправомерной выгоды гендиректором «Укрпочты» Игорем Смелянским.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе НАБУ в ответ на запрос Украинской Правды.

«НАБУ во исполнение постановления суда внесло сведения в ЕРДР», — сказали в бюро.

Дело открыли на выполнении решения Высшего антикоррупционного суда, который обязал НАБУ внести сведения в ЕРДР.

В СМИ сообщают, что заявитель просил открыть дело в отношении руководства «Укрпочты» из-за «роста тарифов на международные почтовые отправления».