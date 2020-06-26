Национальное антикоррупционное бюро начало расследовать возможное злоупотребление и получения неправомерной выгоды гендиректором «Укрпочты» Игорем Смелянским.
Эту информацию подтвердили в пресс-службе НАБУ в ответ на запрос Украинской Правды.
«НАБУ во исполнение постановления суда внесло сведения в ЕРДР», — сказали в бюро.
Дело открыли на выполнении решения Высшего антикоррупционного суда, который обязал НАБУ внести сведения в ЕРДР.
В СМИ сообщают, что заявитель просил открыть дело в отношении руководства «Укрпочты» из-за «роста тарифов на международные почтовые отправления».
Ранее сообщалось, что генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский в 2020 году будет получать ежемесячную зарплату 1,9 миллиона гривен.
При этом он похвастался, что «Укрпочта» вдвое увеличила зарплату работников производственного персонала.
«Средний доход работников на сегодня составляет 6400 гривен. Когда я пришел на эту должность три года назад, он составлял 3400 гривен», — сказал он.
|
Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часуСтанислав Мартиросов
|
Некоректна лексика та оціночні судження: мова ворожнечі в онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
|
Мое пожелание для нового мэраОлег Мудрак
Национальное антикоррупционное бюро начало расследовать возможное злоупотребление и получения неправомерной выгоды гендиректором «Укрпочты» Игорем Смелянским.
Эту информацию подтвердили в пресс-службе НАБУ в ответ на запрос Украинской Правды.
«НАБУ во исполнение постановления суда внесло сведения в ЕРДР», — сказали в бюро.
Дело открыли на выполнении решения Высшего антикоррупционного суда, который обязал НАБУ внести сведения в ЕРДР.
В СМИ сообщают, что заявитель просил открыть дело в отношении руководства «Укрпочты» из-за «роста тарифов на международные почтовые отправления».
Ранее сообщалось, что генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский в 2020 году будет получать ежемесячную зарплату 1,9 миллиона гривен.
При этом он похвастался, что «Укрпочта» вдвое увеличила зарплату работников производственного персонала.
«Средний доход работников на сегодня составляет 6400 гривен. Когда я пришел на эту должность три года назад, он составлял 3400 гривен», — сказал он.