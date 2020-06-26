Исполнительный комитет Первомайского городского совета Николаевской области поднял тарифы на водоснабжение и водоотведение. В совокупности стоимость услуг теперь составляет 47 гривен 55 копеек за кубометр.

Об этом говорится в решении исполкома № 205 от 12 июня.

Согласно новым тарифам, услуги централизованного водоснабжения для населения составляют 27 гривен 30 копеек за один кубический метр, водоотведения — 20 гривен 25 копеек за кубометр. Подача технической воды стоит 16 гривен/кубометр. Расценки вступают в силу с 1 июля.

Во время сессии Первомайского городского совета депутаты попытались отменить это решение, однако «провалили» голосование, говорится в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Депутат Михаил Медвечук предложил коллегам отменить решение, пересчитать тарифы и сделать их обоснование.

— Потом мы выйдем к людям и объясним, что тариф такой-то, состоит из того-то, модернизация будет такая, полезность такая, порывов станет на столько-то процентов меньше, — сказал он.

Другой депутат, Василий Гниденко, пояснил, что если не поднять тарифы, водоканалу нечем будет выплачивать зарплаты и ситуация станет критической.

Первомайский городской голова Людмила Дромашко отметила, что поднятие расценок является необходимым — в ином случае предприятие остановит работу.

— Вопрос на сегодняшний день непростое — мы просто остановим водоканал. Если у нас не будет оснований расчитываться. Мы все деньги, предусмотренные в бюджете на финансовую поддержку водоканала, исчерпали. Мы заплатили последние 580 тысяч за электроэнергию, за которую задолжал водоканал. Больше денег нет, — сказала она.

В итоге голосов для отмены решения исполкома по поводу поднятия тарифов не хватило: 15 депутатов проголосовали «за», 1 — «против», 11 — «удержались».

Напомним, в январе в Первомайске состоялась встреча жителей с городским головой Людмилой Дромашко, посвященная вопросам оплаты за транзит газа к домам потребителей. Встреча была организована после того, как десятки возмущенных местных жителей пришли в Первомайский участок АО «Николаевгаз», получив счета за транспортировку газа.