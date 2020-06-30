По сравнению с апрелем количество активных вакансий увеличилось более чем на 50%. Сейчас на Work.ua 44,8 тысячи активных вакансий.

Об этом сообщают аналитики Опендатабот, передаёт Экономическая правда.

Количество новых зарегистрированных ФЛП-ов вышло на докарантинний уровень и составляет 5640.

Количество новых зарегистрированных компаний тоже стабилизировалось. В среднем каждую неделю регистрируется около тысячи новых предприятий.

Сообщается, что сейчас в Украине работает 86% ресторанов от тех 100%, работавших в карантин. Обороты общественного питания возобновились на 77%

Водители ездят на 65% больше, чем они это делали в карантин. А пешеходы передвигаются на 29% больше чем в карантин.

Напомним, что Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине пока не планируют возвращаться к усиленному карантину, но они будут действовать локально, где самые высокие показатели заболевания на коронавирус. Он отмечает, что последствия от закрытия экономики страны могут быть еще большими.