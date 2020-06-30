Рейтинговой агентство Fitch прогнозирует среднюю цену нефти в 2020 году на уровне $35 за баррель.

Об этом говорится в докладе агентства Global Economic Outlook, опубликованном 29 июня, передаёт Лига.

Это самая низкая средняя цена за период 2018-2022 годы, указано в докладе. Fitch прогнозирует, что нефть подорожает до $45 за баррель в 2021 году и до $53 в 2022 году.

Падение глобального ВВП, уверены в Fitch, составит 4,6% по результатам текущего года. Падение экономки в США ожидается на уровне 5,6%, еврозоны – 8%, развивающихся рынков – 6,3% в 2020 году.

В следующем году глобальная экономика вернется к росту: плюс 4%. Но этого будет недостаточно, чтобы выйти на докороновирусный уровень. Полное восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19 стоит ожидать не раньше конца 2022 года, уверены в Fitch.

Напомним, что Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 8,2% из-за слабого запаса накоплений у населения и ограниченной фискальной поддержки экономики.