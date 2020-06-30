Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в мае 2020 года составили 8,7 миллиардов гривен. Украинцы заплатили 11,9 миллиардов гривен, что на 37,5% больше начисленных сумм.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным статистического ведомства, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец мая 2020 года составила 59,9 миллиардов гривен, что на 3,3 миллиарда гривен меньше, чем месяцем ранее (63,2 миллиарда гривен).

По состоянию на 31 мая задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 23,9 миллиардов грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 18,8 миллиардов гривен, за поставку и распределение электрической энергии - 5,9 миллиардов гривен, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,4 миллиарда гривен, за управление многоквартирным домом - 5 миллиардов гривен, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1 миллиард гривен.

Напомним, что количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет в первом квартале 2020 года составляло 3404,1 тысяч человек. Это 20,6% от общей численности работавших украинцев этого возраста.