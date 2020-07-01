Для полного обеспечения препаратами николаевцев с инсулиновой зависимостью до 1 октября текущего года не хватает 4,5 миллиона гривен. Деньги, выделенные Национальной службой здоровья на закупку инсулина, не покрывают ежемесячную потребность.

Об этом вчера, 30 июня, в ходе аппаратного совещания в Николаевском горсовете заявила начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай.

По словам Ирины Шамрай, текущая нехватка финансирования составляет 1,5 миллиона гривен.

— У нас ситуация повторяется из года в года. Средств государственного бюджета каждый год не хватает на 100% обеспечение пациентов. В 2018 году из городского бюджета мы направляли 3,7 миллиона гривен, в прошлом году — 5 миллионов 777 тысяч гривен. В этом году мы надеялись, что с 1 апреля финансирование таких пациентов заберет Национальная служба здоровья. В первом квартале мы выделяли 700 тысяч гривен на тех, кому не хватает (средств на закупку инсулина, — прим.). Месячная потребность таких пациентов 1 миллион 938 тысяч гривен. Средства, выделенные с апреля по октябрь — крайне неравномерно распределены. При месячной потребности 1,9 миллионов мае мы имеем 690 тысяч гривен, в июне 938 тысяч, в августе 979. Количество пациентов выросло: взрослых — на 106 пациентов, у детей — на 26, — рассказала Ирина Шамрай.

Начальница горздрава пояснила, для полного обеспечения пациентов до 1 октября не хватает 4,5 миллиона гривен. Далее этим вопросом будет заниматься НСЗУ.

֫— Сегодня необходимы дополнительные средства. В полном объеме — это 4 миллиона 500 тысяч гривен. Это необходимо для того, чтобы мы вышли на необходимую сумму до 1 октября — до передачи этого вопроса НСЗУ, — сказала Ирина Шамрай.

Напомним, в прошлом году Николаев на закупку инсулина получил 6,5 миллионов гривен из необходимых 19 миллионов 460 тысяч гривен. Это составило 30% общей потребности.