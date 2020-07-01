С сегодняшнего дня, с 1 июля, в Украине возрастает размер прожиточного минимума, соответственно возрастет размер социальной помощи, которая к нему привязана.

Размер прожиточного минимума возрастает согласно статье 7 закона «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», передаёт Укринформ.

Так, с 1 июля прожиточный минимум на одного человека в месяц составит 2118 гривен (с 1 января был 2027 гривен.). Для детей до 6 лет он составит 1859 гривен (был 1779 гривен), для детей от 6 до 18 лет - 2318 гривен (2218 гривен), для трудоспособных лиц - 2197 гривен (2102 гривен), для лиц, утративших трудоспособность - 1712 гривен (1638 гривен).

После увеличения прожиточного минимума в Украине возрастет и размер минимальной пенсии.

С 1 июля 2020 года минимальная пенсия составит 1712 гривен (на 74 гривен больше). Кроме того, с 1 июля возрастет и надбавка пенсионерам за стаж - ежемесячная доплата для тех, кто имеет стаж более 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины). Она составляет 1% минимальной пенсии за каждый дополнительный год (до июля это было 16,38 гривен, а с 1 июля - 17,12 гривен).

Напомним, что пенсионный фонд провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 гривен до 1712 гривен.