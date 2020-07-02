Лоукостер «SkyUp» решил отказаться от полетов по трем из восьми внутренних маршрутов, которые анонсировал в конце июня.

Речь идет о рейсах из Киева во Львов и Харьков, а также из Харькова во Львов, сообщает avianews.

Авиакомпания назвала три основных фактора, из-за которых решила сократить ранее анонсированную внутреннюю программу.

Во-первых, рейсы по Украине «SkyUp» называет социальным продуктом, который фактически субсидируется за счет международных рейсов. В авиакомпании обратили внимание, что на данный момент возобновляют полеты за границу только в три страны — Турцию, Египет и Албанию, куда будут выполняться чартеры. Это ограничивает возможности для перекрестного субсидирования.

Вторым фактором в «SkyUp» назвали снижение продаж при повышении минимальной цены билетов 500 грн. «Сохранять такую стоимость на всем рейсе невозможно, поскольку НДС, входящий в ее состав, существенно увеличивает себестоимость рейса. Таким образом, мы наблюдаем следующую тенденцию: когда в системе остаются дорогие билеты, спрос на рейс снижается. Соответственно, загруженность рейса уменьшается», — объяснили в авиакомпании.

Третьим фактором, который повлиял на отказ от маршрутов, в «SkyUp» назвали карантинные ограничения, которые требуют внедрять новые меры безопасности и влияют на готовность украинцев планировать полеты на самолетах.

После пересмотра внутренняя сеть маршрутов будет включать следующие направления по состоянию на 2 июля 2020 года:

— Киев-Одесса-Киев: ежедневно

— Киев-Запорожье: ежедневно, кроме субботы

— Запорожье-Киев: ежедневно, кроме воскресенья

— Харьков-Одесса-Харьков: понедельник, среда, четверг, суббота

— Львов-Херсон-Львов: понедельник, четверг, суббота

— Львов-Одесса-Львов: вторник, пятница, воскресенье

В «SkyUp» также заявили, что вернут деньги, оплаченные за билеты на отмененные внутренние рейсы. Также авиакомпания намерена предоставить клиентам, рейсы которых отменила, скидку на бронирование новых полетов.

Напомним, с 1 февраля «SkyUp Airlines» прекратил выполнять регулярные рейсы в Шарджу (ОАЭ) из Запорожья, Львова и Харькова из-за закрытия воздушного пространства над Ираном и Ираком.