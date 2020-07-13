Остановочный комплекс на улице Силикатной, 62. Фото: администрация Центрального района

Администрация Центрального района Николаева отдала подряд по ремонту остановки в микрорайоне Матвеевка за 43 тысячи гривен с фирмой, которая была создана за две недели за две недели до подписания договора.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса чиновники 24 апреля заключили договор с компанией «Фортплюс» по текущему ремонту остановочного комплекса в микрорайоне Матвеева по улице Силикатная, 62, за 43 тысячи 754 гривны.

Остановочный комплекс после установки

При этом, стоит отметить, что согласно данным сайта Министерства юстиций Украины компания была зарегистрирована 9 апреля 2020 года в Николаеве, на имя Руслана Цушко. То есть, от момента регистрации компании «Фортплюс» до заключения ее первого договора с администрацией Центрального района прошло всего 15 дней.

После этого администрация Центрального района в июне и в июле заключила с «Фортплюс» 8 договор по ремонту детских площадок на общую сумму в 221 тысячу 548 гривен.

Напомним, Администрация Центрального района без тендера отдала новосозданной фирме более 200 тысяч гривен за ремонт тротуара на проспекте Центральном.