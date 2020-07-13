Администрация Центрального района Николаева отдала подряд по ремонту остановки в микрорайоне Матвеевка за 43 тысячи гривен с фирмой, которая была создана за две недели за две недели до подписания договора.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Согласно данным ресурса чиновники 24 апреля заключили договор с компанией «Фортплюс» по текущему ремонту остановочного комплекса в микрорайоне Матвеева по улице Силикатная, 62, за 43 тысячи 754 гривны.
При этом, стоит отметить, что согласно данным сайта Министерства юстиций Украины компания была зарегистрирована 9 апреля 2020 года в Николаеве, на имя Руслана Цушко. То есть, от момента регистрации компании «Фортплюс» до заключения ее первого договора с администрацией Центрального района прошло всего 15 дней.
После этого администрация Центрального района в июне и в июле заключила с «Фортплюс» 8 договор по ремонту детских площадок на общую сумму в 221 тысячу 548 гривен.
Напомним, Администрация Центрального района без тендера отдала новосозданной фирме более 200 тысяч гривен за ремонт тротуара на проспекте Центральном.
Администрация Центрального района Николаева отдала подряд по ремонту остановки в микрорайоне Матвеевка за 43 тысячи гривен с фирмой, которая была создана за две недели за две недели до подписания договора.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Согласно данным ресурса чиновники 24 апреля заключили договор с компанией «Фортплюс» по текущему ремонту остановочного комплекса в микрорайоне Матвеева по улице Силикатная, 62, за 43 тысячи 754 гривны.
При этом, стоит отметить, что согласно данным сайта Министерства юстиций Украины компания была зарегистрирована 9 апреля 2020 года в Николаеве, на имя Руслана Цушко. То есть, от момента регистрации компании «Фортплюс» до заключения ее первого договора с администрацией Центрального района прошло всего 15 дней.
После этого администрация Центрального района в июне и в июле заключила с «Фортплюс» 8 договор по ремонту детских площадок на общую сумму в 221 тысячу 548 гривен.
Напомним, Администрация Центрального района без тендера отдала новосозданной фирме более 200 тысяч гривен за ремонт тротуара на проспекте Центральном.