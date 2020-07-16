Управление капитального строительства Николаевского городского совета объявило тендер на строительство вольеров в зоопарке за 20,7 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Торги был объявлен сегодня, 16 июля, с ожидаемой стоимостью 20 миллионов 771 тысяча гривен. Предполагается, что за эту сумму подрядчик до 20 декабря 2021 года подрядчик построит вольеры с условиями максимально приближенными к естественной среде, и в которых смогут находиться до шести животных.

Помимо этого проектом предусмотрено озеленение территории, обустройство бассейна для животных, обустройство скамеек, урн для мусора, декоративного фонтан️а, пешеходных и обзорных дорожек для посетителей зоопарка.

На сегодняшний день идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который состоится 3 августа.

Напомним, что Николаевский зоопарк может потерять статус «Лучшего зоопарка в Украине» по причине полной реконструкции зоопарков в Киеве, Черкассах и Харькове.