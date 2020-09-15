Управление образования Николаевского городского совета закупит аппараты для очистки воды в школы города 4,2 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили 21 августа тендер на сумму в 4 миллиона 252 тысячи 587 гривны по закупу 52 систем очистки воды.

За эту сумму подрядчик должен будет до 16 октября 2020 года предоставить системы очистки воды, которые должны быть изготовленными в 2020 году, но не быть в эксплуатации. Сама технология очистки воды должна содержать следующие этапы: очистку воды от механических примесей, очистку воды от хлора и хлор городских соединений с помощью гранулированного активированного угля, глубокую очистку воды с помощью возвратно-осмотической мембраны, обеспечение показателей физиологической полноценности воды, стерилизацию воды с помощью ультрафиолетового обеззараживателя, накопление запаса очищенной воды в емкости закрытого типа, выдачу воды без использования насосных установок, раздачу очищенной воды через краны разбора, или питьевые фонтанчики.

52 системы очистки воды планируют установить в 27 детсадах (№10, 12, 22, 37, 47, 48, 50, 51, 60, 66, 79, 84, 85, 93, 94, 95, 110, 112, 115, 118, 121, 123, 127, 133, 134, 139, 141), в 20 школах города (№ 7, 13, 16, 17, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 42, 43, 46, 49, 52, 54, 59, 64, 65), а также в специализированном учебно-воспитательном комплексе на проспекте Мира, на станции юных натуралистов, в детском центре внешкольной работы в Корабельном районе, доме творчества Заводского района и дворце творчества учащихся на улице Адмиральской.

Участие в открытых торгах приняли две фирмы: «Экософт», с предложением в 4 миллиона 225 тысяч 587 гривен, а также «Нерекс», с предложением в 4 миллиона 252 тысячи 587 гривен. В итоге чиновники отдали предпочтение наиболее выгодному предложению компании «Экософт» и предложили заключить договор.

Согласно данным сайта Министерства юстиции Украины, фирма «Экософт» была зарегистрирована в 2001 году в Киевской области в городе Ирпень. Компания занимается техническими испытаниями и исследованиями, производством машин и оборудования специального назначения, производством химической продукции, монтажом водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования, оптовой торговлей товарами хозяйственного назначения.