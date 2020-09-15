Американская компания Apple представила новое поколение смарт-часов Watch Series 6 и планшетов iPad.

Главной особенностью новых часов стала возможность измерить уровень кислорода в крови, пишет РБК-Украина.

Новая функция позиционируется не только для спортсменов, но и для людей, у которых низкий уровень кислорода в крови вызывает головные боли и плохое самочувствие. Производитель обещает, что уровень кислорода будет измеряться даже во время сна.

Watch Series 6 работают на процессоре Apple S6, основанном на A13 Bionic и адаптированном для смарт-часов. Операционная система — WatchOS 7. Новый чип позволяет в режиме реального времени определять высоту над уровнем моря.

Также анонсированы два новых цвета — синий и красный (Product Red). В дополнение к ним представили новые ремешки, в том числе силиконовые и тканевые с плетением, а также набор циферблатов.

Apple Watch Series 6 появятся в продаже в США по цене от 399 долларов. Более доступная модель Watch Series SE будет продаваться за 279 долларов. От старшей они отличаются отсутствием продвинутых функций измерения уровня кислорода в крови.

Цены на Watch Series 3 будут снижены до 199 долларов.

Обновление получил «классический» 10,2-дюймовый iPad. Теперь он работает на базе процессора A12 Bionic, который на 40% быстрее предыдущего поколения, и поддерживает Apple Pencil.

Цена осталась без изменений — от 329 долларов.

Ранее сообщалось, что компания Apple планирует открыть в Сингапуре первый в своей истории магазин, размещённый в водном пространстве.