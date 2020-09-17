Немецкий концерн Daimler AG, выпускающий автомобили Mercedes-Benz, согласился выплатить $1,5 млрд властям США и штата Калифорния за обман в тестах выхлопных газов и занижение показателей вредных выбросов своих авто.

Об этом сообщило издание Лига.Новости со ссылкой на заявление министерства юстиции США.

Daimler обязался отозвать и бесплатно отремонтировать 250 тыс. уже проданных авто, выхлопные системы которых не соответствуют американским стандартам. Концерн также выплатит $700 млн на покрытие выплат по потребительским искам.

Компания должна отремонтировать не менее 85% дефектных легковых автомобилей в течение двух лет и не менее 85% грузовиков в течение трех лет.

Напомним, два года назад прокуратура немецкого города Брауншвейг оштрафовала автоконцерн Volkswagen AG на €1 миллиард в связи с «дизельным скандалом».