Российский газовый монополист «Газпром» заказал дополнительные мощности для транспортировки природного газа через украинскую ГТС в Европу в октябре.

Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз» Украины.

Указано, что сегодня состоялся аукцион по распределению мощностей на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша). По итогам торгов «Нафтогазу» распределены мощности на входе и на выходе из ГТС Украины, которые будут использованы для обеспечения дополнительных объемов транзита Газпрома.

— Такие мощности Газпром оплатит в полном объеме, это принесет дополнительный доход как «Нафтогазу», так и Оператору ГТС Украины. Услуги будут оплачены Газпромом дополнительно к основному транзитному договору, – говорится в сообщении.

Первый замглавы НАК Сергей Перелома отметил, что способность украинской ГТС позволяет удовлетворить спрос как «Газпрома», так и других пользователей, в части услуг по транспортировке значительных объемов газа.

— Украина как надежное государство-транспортер и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа для европейских потребителей, – отметил первый замглавы НАК Сергей Перелома.

Напомним, в январе этого года «Газпром» выплатил $2,9 миллиарда компенсации «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража.