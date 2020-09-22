С начала 2020 года Служба безопасности Украины открыла 47 уголовных производств по коррупции на таможне и изъяла контрабанды на сумму 204 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

— Среди предметов контрабанды — оружие, запрещенные вещества, культурные ценности, древесина и тому подобное, - сказано в сообщении.

Незаконные схемы с растаможки автомобилей были разоблачены на Полесской, Галицкой и Буковинской таможнях. Сотрудники постов «Черноморск» и «Одесса» Одесской таможни требовали средства от предпринимателя за беспрепятственное прохождение таможенного контроля.

Также подозрение в растрате бюджетных средств объявлено и.о. начальника Житомирской таможни.

В общем, с начала 2020 судебные приговоры получили 9 должностных лиц Госпогранслужбы, таможенных и контролирующих органов.

Ранее Служба безопасности Украины заявила о разоблачении коррупционной схемы руководителей «Укрзалізниці», по которой они отмыли более 4 миллионов гривен.

Также правоохранители задержали в Запорожье и Киеве организаторов российских ботоферм, которые пытались повлиять на электоральные настроения украинцев, в Умани — местного жителя, который в одной из популярных социальных сетей пропагандировал разжигание вражды по национальному признаку.