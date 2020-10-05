Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить 14,6 миллионов гривен на реконструкцию сквера в Ингульском районе.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники 2 октября объявили торги по реконструкции сквера «Николаевский», который расположен по улице Космонавтов, у средней образовательной школы № 20 на ожидаемую сумму в 14 миллионов 655 тысяч 787 гривен.

В соответствии с тендерным заданием подрядчик должен будет до 1 апреля 2021 года снести деревья, выкорчевать пни, постелить геотекстиль, уложить тротуарную плитку, высадить газон, установить камеры наблюдения, освещение, а также лавочки, урны и велопарковки.

На сегодняшний день идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который должен состоятся 21 октября 2020 года.

Напомним, одесская компания «БВК Пик-Строй», которую СБУ подозревает в завышении цен и хищениях бюджета при реконструкции Соборной площади, получила подряд на 12 миллионов гривен по капитальному ремонту сквера имени Владимира Коренюгина.