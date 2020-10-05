Государство заработало на платных камерах в следственных изоляторах свой первый миллион гривен.

Об этом написал министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

По его словам, больше других СИЗО зарабатывает Киевский следственный изолятор. Аренда его комфортных камер принесла государству больше 620 тысяч гривен.

Малюська добавил, что эта инициатива заработала на полную мощность только летом и «все еще набирает обороты». Он напомнил также, что полученные таким образом деньги тратятся на ремонт бесплатных камер.

Напомним, люкс-камеры в СИЗО Николаева за 10 дней принесли в бюджет 7 тысяч гривен.

Также напомним, что Министр юстиции Денис Малюська анонсировал в Украине «большую распродажу», которая перерастет в «большое строительство» тюрем.