Управление капитального строительства Николаевской ОГА после корректировки проекта потратит на завершение ремонта шахматно-шашечного клуба в Николаеве 8,4 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса чиновники 4 сентября объявили тендер с ожидаемой стоимостью работ в 8 миллионов 897 тысяч гривен. Предполагается, что за эту сумму подрядчик до 24 декабря 2020 года завершить ремонт кровли здания, завершить ремонт ступеней, крыльца, и козырька, провести ремонт окон, дверей и пола, завершить все внутренние отделочные работы и выполнить ряд других видов работ.

Участие в торгах приняло всего две фирмы, среди которых: «Югстрой Николаев ЛТД» с предложением в 8 миллионов 452 тысяч 150 гривен и «Капиталжилстрой» с предложением в 7 миллионов 999 тысяч 85 гривен. Несмотря на то, что предложение второго участника было более выгодным, чиновники решили отдать предпочтение компании «Югстрой Николаев ЛТД» и заключили с ней договор 12 октября.

Согласно данным сайта Министерства юстиций Украины, «Югстрой Николаев ЛТД» было зарегистрировано в 2006 году, в Николаеве, на улице Пушкинской, 25/2. Отметим, что «Югстрой Николаев ЛТД» в течение 2006-2012 годов была записана на Екатерину Бердник, жену Андрея Бердника, экс-депутата Николаевского городского совета от «Блока Юлии Тимошенко». Теперь фирма «Югстрой Николаев ЛТД» переоформлена на Ирину Горбуль.

Напомним, ремонт шахматного клуба в Николаеве облсовет планировал начать еще в 2016 году. В бюджете Николаевской области на 2017 год предусматривалось 8 миллионов гривен на проведение капитального ремонта здания шахматной школы. Однако запланированные работы не были проведены, а выделенные в бюджете на эти цели деньги были перенаправлены на ремонт аэропорта «Николаев».

При этом сообщалось, что Николаевская облгосадминистрация намерена обратиться с предложением к Николаевскому горсовету принять в собственность города имущество областного шахматного клуба.

В декабре 2017 года глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко заявила, что сожалеет, что ее обещание отремонтировать областной шахматный клуб в прошлом году осталось невыполненным.

В апреле 2018 года НикВести сообщали о том, что заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам финансов Александр Кушнир уже второй год говорит о необходимости проведения капитального ремонта здания шахматного клуба. В то же время Виктория Москаленко заявила, что городской совет обязан предоставить финансирование для ремонта областного шахматного клуба.

В итоге, ремонт здания клуба начался в сентябре 2018 года и ведется по сегодняшний день. На ремонт было выделено 12 миллионов 742 тысячи гривен. При этом, в 2019 году денег на реконструкцию шахматного клуба в бюджете области не предусмотрели.

В сентябре 2019 года в Николаевской ОГА заявляли о планах забрать 1 миллион 200 тысяч гривен, предназначенных на реставрацию здания шахматной школы в Николаеве, и направить их на строительство спортплощадки.

При этом, в проекте бюджета Николаевской области на 2020 год указано, что ремонт шахматно-шашечного клуба в Николаеве на 1 января следующего года составит 93,1%. Позже стало известно, что на завершение реконструкции здания клуба необходимо еще 10,2 миллиона гривен.

Спустя полгода в проекте решения о внесении изменений в бюджет, который рассматривался на сессии облсовета, 12 июня, говорилось о 56,8% готовности объекта.