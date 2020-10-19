Из-за экономически необоснованного тарифа убытки с 2016 году убытки коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» составили около 245 миллионов гривен.

Об этом сегодня, 19 октября, во время брифинга о ситуации на КП «Николаевоблтеплоэнерго» заявил директор предприятия Николай Логвинов, передает корреспондент НикВести.

По словам Николая Логвинова, по результатам государственного аудита, который проводился за период с 2016 по 2020 год, убытки «Николаевоблтеплоэнерго» из-за тарифа составили 245 миллионов гривен.

— Государство теоретически нам должно 196 миллионов гривен, это так называемая разница в тарифах. При долгах за газ 165 миллионов у нас разница в тарифах 196 миллионов. Но этой разницы в тарифах нигде нет, и пока она не будет заявлена в Госбюджете, она не будет считаться. Но она же есть реально. Госаудит показал, что убытки предприятия из-за неправильного тарифообразования с 2016 года составляют 245 миллионов гривен. Это много. Этих денег хватает, чтобы закрыть все наши проблемы и еще и остается, — заявил Николай Логвинов.

Он также отметил, что после 2016 года государство прекратило компенсировать убытки и на законодательном уровне не позволило применять экономически обоснованный тариф, из-за чего теплогенерирующие компании по всей украине испытывают финансовые трудности.

— До 1 января 2016 года эту проблему решало государство. Оно из государственного бюджета компенсировало разницу в тарифах. С 2012 по 2015 года предприятие получило от государства компенсаций на 95 миллионов гривен. Но если нет компенсации, то тариф должен быть экономически обоснованным. Законодательная база должна позволять применять этот тариф, — отметил Николай Логвинов.

Напомним, директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов попросил депутатов городского совета выделить предприятию финпомощь в размере 10, 5 миллионов гривен, чтобы отопительный сезон в городе состоится своевременно.