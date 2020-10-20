В Фонде борьбы с COVID-19 есть деньги на доплаты врачам, и на социальную поддержку. На сегодня использование ковидфонда составляет 40%.

Об этом в эфире «Свободы слова» заявила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия КоваливЮ, пишет РБК-Украина.

— На сегодня в ковидфонде есть 34 млрд гривен. Деньги — есть. И на доплаты врачам, и на социальную поддержку. Использование ковидфонда — 40%. Уважаемые, деньги есть. На дорогие было потрачено 16 млрд гривен, часть которых (расходов, — прим.) не проведена, — сказала Юлия Ковалив.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Фонд борьбы с COVID-19 полностью распределен, однако сохраняется возможность перераспределения средств.