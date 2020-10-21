В Николаеве налоговики и сотрудники СБУ разоблачили схему уклонения от уплаты налогов при экспорте сельскохозяйственной продукции из-за чего непоступления в госбюджет составили больше 8 миллионов гривен.

Об этом НикВести сообщили в Управлении СБУ в Николаевской области.

Следствием установлено, что жители Херсонской и Николаевской областей документально оформляли экспорт продукции не от реального производства товара, а от подконтрольных субъектов хозяйствования, в частности, предприятий-нерезидентов и, подделывая документы, помогали производителям в областях уклоняться от уплаты налогов.

При этом отмечается, что в течение 2018-2020 годов такие действия привели к непоступлению в госбюджет больше 8 миллионов гривен.

В ходе обысков были изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность, а также печатки. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила нелегальную схему экспорта зерна с уклонением от уплаты налогов в размере 20 миллионов гривен.